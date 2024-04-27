Частина населеного пункту, в якій знаходиться противник, перебуває під вогневим контролем ЗСУ.

Російським окупантам вдалося прорватися та закріпитися Очеретиному на Донеччині. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Ворогу вдалося прорватися і закріпитися в певній частині цього населеного пункту. Наразі частина, в якій знаходиться противник, перебуває під нашим вогневим контролем. Вживаються всі заходи, щоб вибити ворога звідти, тривають важкі бої, ситуація контролюється підрозділами Сил оборони", - розповів він.

Волошин також повідомив, що для того, щоб розвинути свій тактичний успіх в районі Очеретиного, ворог зосередив на цьому напрямку чотири бригади ЗС РФ.

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"З нашого боку вживаються всі заходи для стабілізації обстановки на Авдіївському напрямку та повернення контролю над Очеретиним. З цією метою також введено додаткові засоби й сили з резерву", - наголосив речник ОСУВ "Хортиця".

Ситуація на Авдіївському напрямку - новини

Як повідомляв BILD, окупанти захопили село Соловйове, таким чином розширивши прорив у районі Очеретиного. Як повідомляв директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець, Російські окупанти перекидають нові резерви на Покровський напрямок у Донецькій області, ворог утричі переважає в живій силі.

У Forbes зазначали, що українці "майже напевно" втратять кілька сіл навколо Очеретиного.

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