Захисники України своєю кров'ю звільняють кожен метр нашої землі.

Українські військові показали неймовірні кадри штурму позицій російських окупантів у Донецької області. Бійці Сил оборони влаштували гарячу "вечірку" для росіян на напрямку Соледар-Сіверськ.

"Контрнаступ - це важко. Кадри штурму 3 механізованого батальйону 54 ОМБР. Батальйон K-2. Соледар-Сіверськ. 500 днів війни. Важких, кровопролитних боїв за свободу Батьківщини", - йдеться у коментарі до оприлюднених кадрів.

Відзначається, що на відео відображена робота третьої механізованого батальйону 54 ОМБР. В ході штурму техніка під вогнем росіян доставляла піхоту в окопи на передньому краї.

"Умови доставки і навколишнє середовище – гідні окремої уваги. Важко навіть уявити, як відчуває себе воїн в техніці або на ній. Кожен метр української землі коштує крові наших захисників", - зазначено в повідомленні.

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ЗСУ 24 червня знищили окупантів на Бахмутському напрямку. За словами командира третьої окремої штурмової бригади Андрія Білецького, воїни 1 механізованого батальйону 3ошбр розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ, в результаті чого ліквідовані десятки росіян.

Пізніше командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський оприлюднив яскраві кадри операції захисників 1 роти 1 механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади, які розгромили 3 батальйон 57-ї гвардійської мотострілецької бригади РФ.

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