Збройні сили України сьогодні, 24 червня, розгромили російських окупантів на Бахмутському напрямку.
Як повідомила третя окрема штурмова бригада у Telegram, десятки солдатів РФ ліквідовано та поранено.
Командир Третьої окремої штурмової бригади полковник Андрій Білецький розповів, що бійці 1 механізованого батальйону 3ОШБр розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ.
"З їхнього боку 30 200-х, десятки поранених і з десяток полонених", - зазначив Білецький.
Завдяки діям українських захисників плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас повністю зачищено.
Війна в Україні - останні новини
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Східне угрупування ЗСУ розпочало наступ і просунулось вперед одночасно на декількох напрямках. Йдеться про Оріхово-Василівку, Бахмут, Богданівку, Ягідне, Кліщіївку, Курдюмівку.
Крім того, ЗСУ біля Красногорівки заволоділи кількома позиціями, які окупанти утримували з 2014 року.
Загальні втрати супротивника у живій силі наразі становлять приблизно 223 910 осіб.