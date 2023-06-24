ЗСУ ліквідували 30 окупантів, ще десятки поранили або взяли у полон.

Збройні сили України сьогодні, 24 червня, розгромили російських окупантів на Бахмутському напрямку.

Як повідомила третя окрема штурмова бригада у Telegram, десятки солдатів РФ ліквідовано та поранено.

Командир Третьої окремої штурмової бригади полковник Андрій Білецький розповів, що бійці 1 механізованого батальйону 3ОШБр розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ.

"З їхнього боку 30 200-х, десятки поранених і з десяток полонених", - зазначив Білецький.

Завдяки діям українських захисників плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас повністю зачищено.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Східне угрупування ЗСУ розпочало наступ і просунулось вперед одночасно на декількох напрямках. Йдеться про Оріхово-Василівку, Бахмут, Богданівку, Ягідне, Кліщіївку, Курдюмівку.

Крім того, ЗСУ біля Красногорівки заволоділи кількома позиціями, які окупанти утримували з 2014 року.

Загальні втрати супротивника у живій силі наразі становлять приблизно 223 910 осіб.

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