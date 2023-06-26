Військові показали успішну евакуацію пораненого бійця.

Українські військові зачистили плацдарм армії Російської Федерації на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас. Злагоджену роботу бійців сил оборони зняла камера GoPro одного їх військових.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський оприлюднив яскраві кадри операції захисники 1 роти 1 механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади, які розгромили 3 батальйон 57-ї гвардійської мотострілецької бригади РФ.

"Нашим воїнам вдалося зачистити плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас", - йдеться у коментарі.

Крім того, на відео потрапила успішна евакуація пораненого бійця.

Зачистка каналу Сіверський Донець-Донбас - останні новини

Збройні Сили України в суботу, 24 червня, знищили російських окупантів на Бахмутському напрямку. Командир третьої окремої штурмової бригади полковник Андрій Білецький розповів, що бійці 1 механізованого батальйону 3ошбр розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади Російської Федерації. В результаті ліквідовано десятки загарбників.

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