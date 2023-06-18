Наєв зазначив, що на цьому напрямку цілодобово працювала ворожа артилерія та авіація, а особливо страшно було втрачати побратимів.

Командувач Об’єднаних Сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв зустрівся з учасником боїв за Соледар та Бахмут гранатометником окремої механізованої бригади Григорієм Бабичем.

"У боях за Соледар та Бахмут ця мужня, неординарна людина проявила себе як справжній лідер, сміливо повівши за собою інших", - розповів Наєв у Facebook.

Він зазначає, що під час спроби захоплення позицій роти російськими військами старший солдат Григорій Бабич зміг утримати особовий склад підрозділу на позиціях і змусив ворога відступити, завдавши йому суттєвих втрат.

"На вигляд він – звичайний хлопець, але скільки сили, рішучості й відваги в його очах. Його проникливий погляд розповідає про пережите. Там було страшно, цілодобово працювала ворожа артилерія та авіація. А особливо страшно було втрачати своїх побратимів", - розповів Наєв.

Командувач зазначає, що на передовій дуже складно - постійні вибухи, постріли, втома, безсонні ночі, але всі роблять все можливе задля перемоги.

Ситуація на Східному напрямку

Як повідомляв УНІАН, вчора, 17 червня, президент України Володимир Зеленський під час традиційного вечірнього відеозвернення подякував військовим за просування вперед на Донбасі, за стійкість і мужність.

Керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону повідомляв, що є певні успіхи в українськиї воїнів на Авдіївському напрямку в Донецькій області. Бійці просунулися за останні два тижні на більш ніж кілометр.

Вас також можуть зацікавити новини: