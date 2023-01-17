Наші воїни також уразили 11 районів зосередження окупантів.

За добу українські захисники відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів, в тому числі: Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Спірне, Краснополівка, Сіль, Соледар, Білогорівка, Бахмут, Північне, Кам'янка, Водяне, Невельське, Мар'їнка, Побєда Донецької області", - йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу.

Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, 11 районів зосередження окупантів, склад пально-мастильних матеріалів та склад боєприпасів ворога.

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Ситуація на Донеччині

На Донеччині тривають жорстокі бої за місто Соледар, яке, як пояснювали військові експерти, потрібно окупантам для подальшого просування вглиб Донеччині. Станом на вечір 16 січня, за повідомленнями Генштабу, Збройні сили Україні наразі продовжують тримати оборону в самому Соледарі та на підступах до міста. Ворог обстріляв населений пункт 134 разів.

За даними британської розвідки, українські військові зберігають позиції у Соледарі Донецької області та навіть просувать в напрямку до Кремінної Луганської області.

Тим часом окупанти продовжують заявляти, що нібито захопили місто.

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