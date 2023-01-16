Протягом доби Соледар обстріляли 134 рази і було 38 бойових зіткнень

Збройні сили Україні наразі продовжують тримати оборону в самому Соледарі та на підступах до міста. Українські воїни знищують ворога в промислових масштабах" і не дають йому стратегічно просунутися.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону. Протягом доби окупанти 134 рази обстріляли Соледар і відбулось 38 бойових зіткнень. Він додав, що українські захисники виконують у місті два головні завдання.

"Перше — не дати ворогові системно прорвати оборону, вийти в тил і на оперативний простір, щоб продовжити окупацію нашої землі. А друге завдання — це максимально його знекровити, знищувати його склад та техніку та знижувати його наступальний потенціал", — сказав Череватий.

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Водночас, за словами речника, за добу загарбники здійснили 259 обстрілів з артилерії різних видів на Бахмутському напрямку. Там останніми днями в середньому відбувається понад 30 бойових зіткнень за добу.

Череватий додав, що росіяни також намагалися проводити наступальні дії на Авдіївському напрямку та контратакувати в районі Білогорівки. Попри їхні зусилля ЗСУ зупинили ворога і завдали йому втрат.

Бої за Соледар та Бахмут

Жорстокі бої за Соледар тривають впродовж останніх трьох тижнів. Кілька разів росіяни оголошували про захоплення міста, але ця інформація ще жодного разу не підтвердилася. За даними британської розвідки, українські військові не тільки зберігають позиції у Соледарі Донецької області, а й поступово наближаються до Кремінної Луганської області.

Череватий пояснював, що росіяни намагаються захопити Соледар для просування вглиб Донецької області і окупації регіону. Однак через неправильно обрану тактику, окупаційним військам доводиться "по суті, по тілах своїх наступати".

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