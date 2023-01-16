Біля Кремінної бої характеризуються складним комплексом локальних атак та контратак у лісовій місцевості, зазначили у західній розвідці.

Українські військові зберігають позиції у Соледарі Донецької області та поступово наближаються до Кремінної Луганської області.

Основна операційна задача обох сторін полягає у тому, щоб створити формування незадіяних, боєздатних військ, які можуть використати тактичні успіхи для створення операційних проривів, про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"Впродовж вихідних продовжувалися інтенсивні бойові дії у секторах Кремінної і Бахмута на донбаському фронті. Станом на 15 січня 2023 року Збройні сили України майже безперечно зберігали позиції у Соледарі, на північ від Бахмута, в умовах постійних атак групи "Вагнера", - повідомляє розвідка.

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У цей же час довкола Кремінної бойові дії характеризуються складним комплексом локальних атак і контратак у лісовій місцевості. "Однак загалом Збройні сили України продовжують поступово просувати свою лінію фронту на східну околицю міста Кремінна", - наголошується у повідомленні.

Водночас, як зазначають у розвідці, впродовж останніх шести тижнів Росія і Україна досягли запеклих, але обмежених успіхів у різних секторах.

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Ворог вже тривалий час намагається захопити Соледар та зазнає дуже великих втрат. За словами українського військового Петра Волощенка, станом на вечір 13 січня супротивник просунувся у "певну частину" Соледара, але знаходився під постійним вогневим контролем наших бійців.

Потім речник Східного угруповання військ української армії Сергій Череватий повідомив, що у місті йдуть жорстокі бої - супротивник намагається здійснювати штурми та йде по тілах своїх же посіпак.

Увечері 15 січня заступник міністра оборони України Ганна Маляр написала, що за Соледар тривають бої.

Раніше - 14 числа, очільник Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай поділився, що захисники України потроху просуваються вперед у напрямку Кремінної.

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