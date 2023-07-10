Окупанти продовжують завдавати ударів з різних видів озброєння по населених пунктах

Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Українські бійці закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

У Генеральному штабі Збройних сил України в Facebook повідомили, що російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Тривають важкі бої, протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

В повідомленні сказано, що на Бахмутському напрямку ворог наступав, обстрілюючи наші позиції щільним вогнем авіації та артилерії, але наші воїни відбили атаки противника в районі населеного пункту Дубово-Василівка Донецької області. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександро-Шультине та Північне. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

Відео дня

На Лиманському напрямку ворог йшов на штурм і намагався витіснити наші війська із займаних позицій в районі західніше Спірного Донецької області, але успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Новосадового, Іванівки, Серебрянського лісництва та Спірного на Донеччині.

У Генштабі зазначають, що на Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку, під ворожими вогнем артилерії, наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області.

За даними Генштабу, на Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області.

Російські окупанти завдали авіаційного удару в районі Грем’яча Чернігівської області, а також в районах Колодязного та Кислівки Харківської області. Також протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад населених пунктів Донецької, Луганської, Сумської, Чернігівської, Харківської областей.

Ситуація на фронті станом на 9 липня - головні новин

За даними Генштабу, українські військові знищили вчора, 9 липня, два артилерійських засоби на вогневих позиціях і дві станції РЕБ російських загарбників. Українська авіація завдала одного удару по району зосередження особового складу окупантів.

Слід зазначити, що загальні втрати росіян в Україні становлять близько 234 040 осіб, а також тисячі одиницб різноманітної техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: