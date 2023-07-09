За минулу добу на півдні було знищено, зокрема 37 російських загарбників та дві крупнокаліберні гармати, якими ворог обстрілював Херсон.

Керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначає, що ситуація на півдні залишається досить складною, а у деяких російських окупантів діагностують холеру.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

"Ситуація (на півдні – УНІАН) залишається досить складною, розвивається потужно і енергійно. Оскільки ворог, безуспішно вишукуючи напрямок, звідки йому чекати максимального удару, намагається обстрілювати населені пункти вздовж лінії фронту", - зазначила Гуменюк.

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Зокрема, додала вона, загарбники продовжують застосовувати і керовані авіабомби.

Водночас, зауважила речниця, "трішки зменшилася інтенсивність обстрілів". "Цілком імовірно, через те, що наша робота по складах з боєприпасами минулого тижня була результативною", - сказала Гуменюк.

Так, зазначила вона, знищені таких п’ять складів боєприпасів в смузі лівого берега позначилися на тому, що за минулу добу кількість обстрілів зменшилася до 70, а раніше вона трималася на рівні від 90.

Гуменюк також повідомила, що за минулу добу було знищено 37 російських загарбників, одну установку ЗРК "Бук", станцію радіоелектронної боротьби, два човни та дві крупнокаліберні гармати, якими ворог обстрілював Херсон.

Говорячи про спроби окупантів повернутися на позиції, які вони займали до підриву Каховської гідроелектростанції, речниця зауважила, що це вдається їм частково.

"Там, де вода відійшла досить сильно, - вони повертаються. Але ця робота для них ускладнена своїм же мінуванням. Тому що воно стало стихійним після того, як вода попрацювала з їхніми мінно-вибуховими загородженнями", - сказала вона.

Водночас ворогу виявилося дуже комфортно на тих рубежах оборони, куди їх відкинула вода. "Їм сподобалося там, де більше укріплено, і подалі від сил нашої артилерії. Тому повернення на ці позиції відбувається дуже неохоче. Командуванню доводиться заштовхувати туди особовий склад. Тому що вони розуміють, що йдуть за квитком в один кінець", - розповіла Гуменюк.

Крім того, підкреслила вона, у окупантів там дуже складна гуманітарна ситуація. "Вони продовжують дуже серйозно потерпати від кишкових інфекцій і деякі лікарі діагностують це як холеру", - сказала речниця.

Вона також повідомила, що наразі у Чорному морі шторм до п’яти балів, тож всі ворожі ракетоносії заведені в пункти базування. "Загалом корабельне угруповання в Чорному морі зменшене до шести, в Азовському на чергуванні перебуває три. Там вони розгортають свою нову базу з акцентом на азовські порти – для того, щоб ретельніше відстежувати те, що можуть вкрасти морським шляхом", - зазначила Гуменюк.

Ситуація на півдні

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок цього було затоплено багато населених пунктів як на тимчасово окупованій, так і на підконтрольній Україні території Херсонської області. Після цього фахівці заговорили про загрозу захворюваності холерою.

Загарбники не давали евакуйовувати людей з затоплених населених пунктів. Тіла загиблих людей помічали навіть на дахах будинків.

5 липня у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що в тимчасово захоплених Скадовську та Генічеську на Херсонщині фіксується збільшення кількості випадків інфекційних захворювань на гострі кишкові інфекції. Зазначалося, що за характером протікання хвороба має ознаки холери.

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