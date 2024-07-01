РФ стягнула на фронт жорстоких і зухвалих 'зечок', - військовий

З собою носять гранату, щоб не здаватися в полон.

Російські жінки, які були ув’язнені за тяжкі злочини, прийшли воювати в Україну.

Про це написав міський голова Умані (2014-2020 років), який зараз воює в 58 окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського Олександр Цебрій.

Він зазначає, що на напрямку, який боронить одна з бригад Сил оборони, проводять штурмові дії "істоти виключно жіночої статі". "Всі були увʼязнені за важкі злочини, їхні дії на полі бою відрізняються винятковою жорстокістю і зухвальством. В полон не здаються, для себе мають гранату", - написав Цебрій.

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За його словами, такі історії спростовують твердження деяких людей, що так званий президент Росії Володимир Путін поганий, але прості російські люди є хороші.

"Ми колись жили в одній країні, навчались за однією шкільною програмою, мультфільми та дитячі фільми дивились однакові, слухали КІНО, ДДТ, "Машину времені"…Скажіть, що не так з цими людьми, як таке може бути?", - написав він.

Вербування російських "зечок"

Як повідомляв УНІАН, вербувати жінок з тюрем в Росії почали ще з 2023 року.

Боєць 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов повідомив, що росіяни почали використовувати засуджених жінок у боях на фронті. За його словами, позиції Сил оборони біля Яснобродівки (на захід від Донецька) штурмувало "відділення зеків-жінок. Одну з них було ліквідовано.

Бунятов зазначав, що необхідно бути обережними, бо такі російські "зечки" можуть бути не тільки на фронті, але й в тилу і "коситимуть під зачухану фронтову жЫнку, яка зайде вночі у двір і відправить вас у вічний сон".

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