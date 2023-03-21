Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали близько 166 570 осіб.

Минулої доби українські військові ліквідували ще майже тисячу російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали близько 166 570 осіб

Як повідомив Генштаб Збройних сил України, за минулу добу українські захисники ліквідували 960 окупантів.

Втрати росіян в Україні станом на 21 березня:

Відео дня

танки - 3 552 танки (15 за минулу добу);

бойові броньовані машини - 6 879 (10);

артилерійські системи - 2 586 (9);

реактивні системи залпового вогню - 507;

засоби протиповітряної оборони - 270;

літаки / гелікоптери - 305 / 290;

безпілотники оперативно-тактичного рівня - 2 167 (7);

крилаті ракети - 907;

кораблі/катери - 18;

автомобільна техніка та автоцистерни - 5 428 (12);

спеціальна техніка - 266 (1).

Ситуація на фронті станом на 21 березня - останні новини

За добу, 20 березня, захисники України відбили понад 120 атак росіян на п'яти напрямках, а саме на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському.

Українські пілоти 12 разів вдарили по скупчення окупантів та їхньої техніки. Водночас росіяни завдали 21 авіаційний та дев'ять ракетних ударів по території Україні.

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