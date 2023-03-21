Зокрема, окупанти зосереджували основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

За добу українські військові відбили понад 120 атак окупантів на п'ятьох напрямках. Основною метою противника залишаються спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей

"Окупанти зосереджували свої основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям, наші захисники відбили понад 120 атак окупантів на зазначених напрямках", - розповіли у зведенні Генштабу Збройних сил України.

Так, на Куп’янському та Лиманському напрямках ворог безуспішно намагався прорвати оборону українських військ, здійснивши артилерійські обстріли районів 11 населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення. Також окупанти вели безуспішні наступальні дії у напрямку Новоселівського.

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На Бахмутському напрямку російські війська не припиняють штурмові дії міста Бахмут. Водночас, українські воїни відбили атаки противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Предтечине та Північне.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник безуспішно намагався наступати в напрямку населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Новомихайлівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборону.

"На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Російська Федерація продовжує зберігати значну військову присутність на території республіки білорусь, проте, без явного формування наступальних угруповань. Водночас противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей", - додали у Генштабі.

Ситуація на фронті станом на 21 березня - що відомо

За добу 19 березня захисники України вразили чотири російські ЗРК, а також завдали удари по місцях зосередження особового складу російських окупантів.

У свою чергу росіяни завдали низку ракетних та 13 авіаційних ударів по Україні. Крім того, загарбники застосували реактивні системи залпового вогню.

У Генеральному штабі Збройних сил України зазначили, що Сили оборони 20 березня відбили атаки ворога на Бахмутському напрямку в районі населених пунктів Богданівка та Іванівське, а у самому Бахмуті тривають постійні позиційні бої.

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