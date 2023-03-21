Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили противника.

За добу українська авіація завдала 12 ударів по районах скупчення окупантів та їхньої військової техніки.

Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00. "Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів", - повідомили у Генштабі.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили противника.

Відео дня

Ситуація на фронті

20 березня українські військові відбили понад 120 атак окупантів на п'ятьох напрямках.

Зокрема, окупанти зосереджували основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

А на Куп’янському та Лиманському напрямках ворог безуспішно намагався прорвати оборону українських військ, здійснивши артилерійські обстріли районів 11 населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення.

Вас також можуть зацікавити новини: