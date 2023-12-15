В теорії такі плани дійсно можуть існувати, кажуть в українській розвідці.

Росія продовжить спроби захопити більше українських територій, але у неї наразі немає сил для захоплення великих міст. Про це заявив представник ГУР Андрій Черняк у коментарі для РБК-Україна.

"За нашими оцінками, у них не вистачить сил окупувати наші міста. Людський ресурс – це одне, але для окупації та утримання потрібно набагато більше, ніж мобілізовані недосвідчені військові", – розповів він.

Черняк зазначив, що Кремль опинився в патовій ситуації, оскільки раніше вже оголосив про анексію територій, які не контролює. У спробі чогось досягти Путін продовжить жертвувати російськими солдатами.

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"Так, у Москві не рахують людей, але там рахують гроші. Фінансових ресурсів на війну у них вистачить до 2025 року. А далі побачимо", - наголосив представник ГУР.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко теж вважає, що якийсь план щодо військової кампанії до кінця 2026 року дійсно може лежати на столі у російського диктатора, але його реалізація – зовсім інша справа.

Експерт висловив серйозні сумніви щодо російських планів захопити Харків, Запоріжжя та Дніпро до кінця 2026 року.

Стратегічні плани Росії за версією Bild

Як писав УНІАН, напередодні військовий аналітик німецького видання BILD Юліан Рьопке із посиланням на дані джерел в німецькій розвідці повідомив, що Росія буцімто планує захопити більшу частину Лівобережної України у наступні три роки.

Так, стверджується, що до кінця 2024 року Росія хоче встановити повний контроль над Донецькою і Луганською областями, а також окупувати східну частину Харківщини до річки Оскіл. А до кінця 2026 року – захопити значну частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, у тому числі міста Харків, Дніпро та Запоріжжя.

За даними Рьопке, Кремль готовий щорічно втрачати в Україні до 100 тисяч солдатів.

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