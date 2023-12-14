Росія планує до 2026 року захопити більшу частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей.

Росія має намір продовжувати військові дії в Україні до 2026 року, і за цей час планує захопити більшу частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, в тому числі, їх обласні центри. Про це пише військовий аналітик BILD Юліан Рьопке з посиланням на дані джерел в розвідці.

"Згідно з цією інформацією, влада РФ розраховує на зниження підтримки України Заходом, а також на імітацію мирних переговорів, щоб ввести світову спільноту в оману щодо "мирних намірів" Росії. Насправді, в Кремлі не планують ніякого перемир'я і розробляють новий середньостроковий план війни в Україні", - пише Bild.

Так, до кінця 2024 року в планах РФ - встановити повний контроль над Донецькою і Луганською областями і дійти до річки Оскіл в Харківській області.

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До кінця 2026 року Росія планує наступати далі на захід до Дніпра, захопити значну частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, у тому числі міста Харків, Дніпро та Запоріжжя.

Водночас на Херсонському фронті планується утримувати оборону по Дніпру, не наступаючи на правий берег на Херсон чи Одесу.

"Всі східні території лівіше Дніпра повинні бути завойовані протягом 36 місяців, — заявило джерело Bild. - Тоді річка стане новим фронтом".

Також, за даними розвідки, влада РФ для досягнення цих цілей готова щорічно втрачати в Україні до 100 тисяч солдатів.

Війна в Україні - думки

Як писав CNN, весна 2024 року може стати потенційно важливою фазою конфлікту. Обидві сторони використовують зиму для переоснащення. Тоді будуть розгорнуті перші українські F-16, а також, можливо, більше ATACMS та інших ракет більшого радіусу дії (крім зростаючих вітчизняних виробничих ліній в Україні).

У той же час, на думку американського видання The Wall Street Journal, на тлі не зовсім вдалого літнього контрнаступу і проблем з поставками західної зброї, Україна змушена перейти до оборони, щоб зупинити подальше просування російського агресора. Якщо все складеться добре, Україна зможе знову наступати тільки навесні 2025 року.

Водночас військовий експерт, полковник запасу Роман Світан заявив, що поки Російська Федерація не розвалиться на складові, Україні доведеться тримати армію в режимі воєнного стану, і це може тривати ще близько 10 років.

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