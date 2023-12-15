Українські захисники відбили 17 атак ворога на Авдіївському напрямку.

Російські окупанти атакували на різних напрямках, за добу відбулось 82 бойових зіткнення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. На Авдіївському напрямку загарбники безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ. "Українські захисники відбили 17 атак ворога східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 12 - східніше Степового, південніше Сєверного та Первомайського Донецької області", - сказано в повідомленні.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 15 атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

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В повідомленні сказано, що на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут противник, за підтримки авіації, здійснив 12 безуспішних атак на позиції наших захисників.

В Генштабі повідомляють, що на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак окупантів в районі Синьківки.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 5 атак ворога східніше Тернів, Ямполівки Донецької області та Макіївки Луганської області.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито дві атаки ворога в районі Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 7 атак противника західніше Новопокровки та південніше Роботиного Запорізької області.

В Генштабі зазначають, що на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Кринки, Іванівка, Тягинка, Антонівка і обласний центр Херсонської області.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області і продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Війна в Україні: новини

14 грудня під час своєї "прямої лінії" президент росії Володимир Путін стверджував, що в зоні бойових дій в Україні знаходятся 617 тис. російських військових.

Сьогодні представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов зазначив, що це брехливі дані. За його словами, коли ворог подає викривлені дані, то робить це навмисно, зокрема, щоб спричинити інформаційний тиск на Україну, продовжити лякати когось за кордоном і "додатково мотивувати своє і без того зазомбоване населення".

Юсов зазначає, що це не єдина брехня, яка вчора лунала з вуст російського диктатора. За словами представника ГУР, проти України наразі воюють понад 450 тис., а "не та цифра, яку озвучила людина схожа на Путіна".

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