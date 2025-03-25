В ГУР також наголосили, що агресія Росії проти України почалася не у 2014 році, а ще раніше.

Росія спрогнозувала 15 можливих сценаріїв військових конфліктів до 2045 року, шість з яких пов'язані з північною Європою. Про це заявив заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький, передає "Укрінформ".

"Із них є 6, які пов’язані з північною Європою. І... північна Європа розуміє, розуміють країни Балтії. Розуміє Польща. По Польщі тільки чотири сценарії можливого військового конфлікту. Польща наразі розуміє, що це - безпосередньо загроза", - наголосив генерал-майор.

Він додав, що Росія цілком розуміє своє місце та роль у сучасному світі, а також свою позицію у системі глобального лідерства. За його словами, раніше у РФ такий прогноз робили на 2026-2035 роки з перспективою до 2045 року. Під час такого планування окупанти визначили чотири сценарії.

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"Перший - це абсолютне лідерство США, другий - це зростаюча роль Китаю, третій - це багатополярний світ, де РФ вбачає себе теж, і четвертий - це регіоналізація, як вони назвали, по регіонах. По суті, по регіонах... ми це ще і бачимо. І... РФ у цих документах чітко визначила - українське питання має бути завершене до 2026 року. Вони ґрунтуються на тих сценарних аналізах і на тому прогнозі. Бо якщо війна продовжиться ще 5-10 років, РФ ніколи не зможе наздогнати і стати на один рівень із США і Китаєм. Вона назавжди залишиться регіональним гравцем на нашому цьому східноєвропейському рівні", - пояснив Скібіцький.

Також представник ГУР зауважив, що агресія РФ проти України фактично триває не з 2014 року, а одразу після розпаду СРСР.

"Ви всі пам’ятаєте Крим, Тузлу й інші питання. І... роль нашої держави саме в усвідомленні і нових підходах до організації європейської системи безпеки, по суті, вона неоціненна", - підкреслив він.

Війна в Україні - останні новини

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Водночас командир безпілотних систем 28 ОМБр Сергій Ярий повідомив, що Росія перекинула в Торецьк резерви з Курахового і починає навалу. Але попри всі заяви ворога, Сили оборони тримають надійну оборону в місті.

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