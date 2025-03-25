Комбат каже, що після звільнення села росіяни намагались контратакувати.

Село Надія у Луганській області, яке нещодавно звільнили Збройні сили, має тактичне значення для України через своє положення та через те, що біля нього розташовані два лісові масиви і чотири лісосмуги, розповів командир 1-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади Володимир Фокін (позивний Фока) в інтерв'ю Radio NV.

"Тому контроль над цим населеним пунктом був для нас дуже важливий. Була необхідність, аби він був постійно під нашим контролем", - наголосив командир батальйону.

Він уточнив, що операція зі звільнення населеного пункту тривала 30 годин і близько 40 хвилин.

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"О 08:30 наша колона бронетехніки пройшла рубіж переходу в атаку, відкрила вогонь по передових позиціях противника. Це були не дуже передові позиції, більш тиловий район із основним зосередженням сил противника з різних підрозділів. Це 84-й окремий розвідувальний батальйон, полки 1660 та 752", - розповів Фокін.

За його словами, за даними розвідки, у селі перебувало близько 80 окупантів. Українська сторона прийняла рішення проїхати повз передові позиції ворога під час планування наступальних дій, заїхати в більш тиловий район і вже там проводити штурмові дії, таким чином блокуючи ворога на його передових позиціях, пояснив військовий.

Він додав, що після звільнення села українською армією росіяни намагались контратакувати.

"Наш батальйон, Перший штурмовий, зокрема Друга штурмова рота, яка проводила штурмові дії населеного пункту, також проводила і стабілізаційні дії - закріплювалась і переходила до оборони. Це тривало три доби", - каже воїн.

Він зазначив, що, за підрахунками української розвідки, тільки за перші три доби окупанти "закинули мінімум 120 бійців для відбиття населеного пункту і повернення під свій контроль".

Звільнення села Надія

Як повідомляв УНІАН 23 березня, Третя штурмова за 30 годин звільнила населений пункт Надія у Луганській області. Зазначалося, що село було звільнено силами бригади, передусім 1-го штурмового батальйону. Загальний обсяг звільнених від ворога територій - три квадратні кілометри.

"Взяття Надії вартувало противнику двох місяців зусиль і двох стертих в "нуль" механізованих полків - 752-го та 254-го 20-ї армії РФ", - прокоментував командир Третього Армійського Корпусу Андрій Білецький.

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