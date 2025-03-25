Наразі Сили оборони тримають надійну оборону в самому місті, але росіяни хочуть обійти Торецьк з флангів і потім перерізати логістику.

Окупаційні війська росіян хочуть обійти Торецьк з флангу, так як у міських боях вони не можуть взяти місто вже напротязі довгого часу. Про це сказав командир безпілотних систем 28 ОМБр Сергій Ярий в ефірі Ранок.LIVE.

За його словами, бійці 28 ОМБр тримають оборону одного з флангів міста.

"Попри всі заяви противника місто тримається, Сили оборони тримають надійну оборону в самому місті. Противник посилив наступальні дії на нашому напрямку, пробує обійти місто з флангів… Також підкинув резерви з інших напрямків, перевів на наш напрямок і починає навалу з більшими силами, свіжими силами. Також проводить механізовані штурми", - розповів він.

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Яровий уточнив, що росіяни перекинули сили з Курахового.

"Наша бригада відбила вже два таких штурми успішно. Також ворог продовжує в міській забудові піхотними групами діяти. Ми знищуємо противника. Деякі позиції ми вимушені були залишити так як вони зруйновані", - зауважив командир.

За словами Ярового, ворог зараз застосовує тактику обходу великих міст, так як у міських боях він не може взяти Торецьк.

Він повідомив, що на напрямку ворог масово почав застосовувати оптоволоконні дрони нічні та денні.

"Якщо раніше це було часткове застосування, зокрема на Курщині, то зараз по всій лінії ми бачимо велике збільшення цих дронів, великий потенціал, який використовує противник. Це такі точкові точні удари, які противник використовує по нашим позиціям", - зазначив військовий.

Також ворог активно застосовує "цар-мангали" – танки, які йдуть на прорив нашої оборони, додав Яровий.

Він також сказав, що нещодавня робота нашої авіації по зосередженню сил росіян в Торецьку суттєво зменшила удари дронами противника, бо уражено було місце, де знаходилось до 10 розрахунків пілотів противника – а саме оптоволонні і FPV-дрони.

"Тому ситуація дуже поліпшилась так як ми знищили ці розрахунки і противник суттєво зменшив свої удари по нашим позиціям", - зазначив Яровий.

Ситуація в Торецьку - головні новини

Як повідомляв УНІАН, 16 березня проєкт DeepState інформував, що лінія боєзіткнення в Торецьку залишається вкрай динамічною та хаотичною, російські окупаційні війська продовжують тиснути на Сили оборони України. Ворог провів ротацію і завів туди нові підрозділи, повідомили аналітики. За їх даними, росіяни перетворили на руїни шахту "Центральна", тому далі українцьким оборонцям буде важче триматися там.

За кілька днів ЗМІ посилаючись на інформацію українського військового кореспондента Богдана Мірошникова заявили про погіршення ситуації в Торецьку. Стверрджувалось, що фактично втрачено шахту "Торецька" і терикон, а також втрачено позиції в Кримському, де ворог уже просунувся до водойм і закріпився. Як повідомлялось, ворог намагається просуватися на південь від шахти "Центральна" і до залишків Забалки. Мірошников зазначив, що в умовах погіршення ситуації в місті готуються до повної втрати Торецька.

21 березня Повітряні сили ЗСУ вгатили по укриттю окупантів у Торецьку. В результаті було успішно уражено район зосередження сил російської 1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, місце розміщення сил противника було повністю зруйновано. В результаті ураження знищено особовий склад противника, зокрема десантно-штурмові групи та операторів БПЛА.

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