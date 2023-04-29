Пошкоджено декілька приватних будинків, а на місцях влучань снарядів виникли пожежі.

Російські окупанти обстріляли Білозерку у Херсонській області. Внаслідок атаки загарбників одна людина загинула та ще троє - поранені.

Як повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація, ворог вдарив по території місцевої лікарні, через що в одному з відділень повибивало вікна.

Також пошкоджено декілька приватних будинків, а на місцях влучань снарядів виникли пожежі.

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"На жаль, одна людина загинула. Тіло 57-річної жінки без ознак життя знайшли під завалами власного будинку після ліквідації пожежі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще троє осіб дістали поранення. Зокрема, двом людям допомогу надали на місці медики, ще одного чоловіка з осколковими пораненнями шпиталізували.

Обстріли Херсонської області

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу, 27 квітня, росіяни здійснили 61 обстріл Херсонщини, випустивши 356 снарядів з важкої артилерії, безпілотників та авіації. Зокрема, по Херсону було завдано шість ударів.

Внаслідок обстрілу Херсона пошкоджено декілька квартир. Травми, несумісні з життям, отримав 42-річний чоловік.

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