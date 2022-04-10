Підозрювані у крадіжці затримані і передані Національній поліції.

В Ірпені військовослужбовці Національної гвардії виявили склад імовірно викраденого майна.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ у Facebook.

"Під час несення служби в місті Ірпінь гвардійці виявили підозрілих осіб. Простеживши за ними до будинку, був виявлений склад імовірно викраденого майна, розташований в підвалі будинку", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що підозрювані не змогли дати чіткої відповіді щодо походження цього майна. Вони затримані та передані Національній поліції.

"Військовослужбовці Нацгвардії України продовжують патрулювати звільнені населені пункти Київської області", - зазначили в МВС.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів та медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Вас також можуть зацікавити новини:

У Чорноморську Одеської області пролунав вибух

Українські війська відбили 7 ворожих атак на Донбасі

Пентагон підтвердив, що саме Росія завдала ракетного удару по вокзалу в Краматорську