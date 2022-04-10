В Ірпені військовослужбовці Національної гвардії виявили склад імовірно викраденого майна.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ у Facebook.
"Під час несення служби в місті Ірпінь гвардійці виявили підозрілих осіб. Простеживши за ними до будинку, був виявлений склад імовірно викраденого майна, розташований в підвалі будинку", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що підозрювані не змогли дати чіткої відповіді щодо походження цього майна. Вони затримані та передані Національній поліції.
"Військовослужбовці Нацгвардії України продовжують патрулювати звільнені населені пункти Київської області", - зазначили в МВС.
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- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів та медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
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