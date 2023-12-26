Бої з місто тривають, а заяви про повне захоплення міста не відповідають дійсності.

Росіяни вже неодноразово рапортували про захоплення Мар’їнки Донецької області й наразі теж поширили чергову "переможну" байку.

Так прокоментували в українському Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки поширене у російських ЗМІ повідомлення про доповідь міністра оборони РФ главі Кремля про захоплення російськими військами Мар’їнки.

"Бої у Мар’їнці тривають, а заяви про повне захоплення міста не відповідають дійсності", - інформують у Центрі стратегічних комунікацій, підкреслюючи, що оборона міста триває.

Відео дня

Зазначається, що спроби ворога захопити це передмістя Донецька тривають вже майже два роки, що свідчить про стійкість його захисників.

"Росіяни вже неодноразово рапортували про захоплення Мар’їнки, тому – це чергова "переможна" байка, розрахована на тих, хто має коротку пам’ять", - йдеться у коментарі.

У Центрі зауважили, що Мар’їнки як міста вже практично не існує, росіяни перетворили його на руїни. Так само як Попасну, Волноваху, Рубіжне, Маріуполь і багато інших населених пунктів України.

"Росія зазнала колосальних втрат у Маріуполі, під Бахмутом, Вугледаром, Авдіївкою, але так і не досягла своєї мети – виходу на адміністративні кордони Донецької області", - наголошують у Центрі стратегічних комунікацій.

Бої за Мар'їнку - останні новини

Учора вдень російські ЗМІ поширили інформацію, про те, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів главі Кремля Володимиру Путіну про взяття під контроль міста Мар'їнка на Донеччині.

За словами Шойгу, "взяття" Мар'їнки дозволило суттєво відсунути артилерію ЗСУ від Донецька, а також дало російським військам "додаткові можливості до подальших дій на цьому напрямку".

Водночас речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун заявив, що бої за Мар’їнку тривають, говорити про її повне захоплення некоректно. За його словами, наші військовслужбовці знаходяться в адміністративних кордонах Мар’їнки.

Як відомо, останнім часом російські окупанти зосередили свої атаки на Авдіївці та Мар'їнці, які розташовані поблизу окупованого Донецька. З огляду на те, що Мар'їнка фактично повністю зруйнована, українські захисники ведуть оборону з руїн будинків.

У перші дні грудня британська розвідка інформувала, що російські окупанти останнім часом повільно просуваються крізь руїни міста Мар'їнка Донецької області. Аналітики підкреслили, що нинішні російські операції проти Мар'їнки є частиною осіннього наступу, метою якого є розширення контролю над всією Донецькою областю.

У зв'язку з цим в розвідці відзначили, що росіяни в даний час контролюють більшу частину міської забудови, а під контролем ЗСУ залишаються невеликі території на західній околиці Мар'їнки.

Вас також можуть зацікавити новини: