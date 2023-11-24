Аналітики Інституту викрили низку "перемог" російських окупантів.

Російські війська продовжили наземні атаки на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна і домоглися просування.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). Кадри з геолокацією показують, що російські війська просунулися на схід від Синьківки.

При цьому аналітики вказали, що за інформацією російських воєнкорів, окупанти також просунулися в районі Серебрянського лісу в 10 км на північний захід від Кремінної, але ISW не виявив візуальних підтверджень цьому твердженню.

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В Інституті додали, що в районі Бахмута російські окупанти також не домоглися ніякого просування. Аналітики спростували твердження російських воєнкорів про те, що окупанти закріпилися на північній околиці Кліщіївки. Там зазначили, що ніякого візуального підтвердження цьому немає.

Таже в ISW зазначили, що російські війська активізували наступальні операції біля Авдіївки.

Крім того, окупанти продовжили наступальні операції на захід і південний захід від Донецька, але не домоглися будь-яких підтверджених успіхів. За повідомленнями російських воєнкорів, росіяни нібито просунулися в районі Мар'їнки і Новомихайлівки, хоча ISW не побачив візуального підтвердження цьому твердженню.

Війна в Україні: Новини

За минулу добу українська авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Збройні сили України за минулу добу ліквідували ще 1100 російських загарбників.

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