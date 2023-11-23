Також ЗСУ розбили військову техніку та засіб протиповітряної оборони.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. У свою чергу підрозділи ракетних військ уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, засіб протиповітряної оборони, 4 артилерійських засоби та склад боєприпасів противника.

Війна в Україні: новини

22 листопада стало відомо, що окупанти різко збільшили кількість штурмових дій на Таврійському напрямку та скидають КАБи з літаків Су-35. Сили оборони тримають оборону на Авдіївському напрямку та продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Втрати ворога у живій силі та бронетехніці зростають.

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При цьому у звіті Інституту з вивчення війни зазначається, що окупанти продовжили наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Геолокаційні кадри свідчать про просування російських військ на схід від Синьківки. Також окупанти завершують перегрупування сил і незабаром можуть посилити темпи наступальних дій у цьому районі.

При цьому, аналітики Інституту зазначили, що за даними російських воєнкорів, окупанти просунулися в районі Серебрянського лісу, але ISW не знайшов візуальних доказів цього твердження.

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