ЗСУ знищили склад боєприпасів, ППО та артилерію окупантів.

Минулої доби, 23 листопада, українська авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Як повідомляється у ранковому зведенні Генштабу, бійці ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, склад боєприпасів, засіб протиповітряної оборони та 4 артилерійських засоби російських військ.

Водночас окупанти завдали 2 ракетних та 42 авіаційних ударів, здійснили понад 53 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок цього є загиблі та поранені цивільні. Приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура також постраждали.

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Цієї ночі РФ завдала чергового удару по Україні, застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 3 ударні БпЛА типу "Shahed-136/131". Сили ППО знищили всі ударні дрони.

"Авіаційних ударів зазнали: Костобобрів Чернігівської області; Олександрія Сумської області; Синьківка, Петропавлівка, Куп'янськ, Курилівка, Іванівка, Харківської області; Стельмахівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Спірне, Часів Яр, Богданівка, Кліщіївка, Торецьк, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне Донецької області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей", - додали у Генштабі.

Війна в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, в Авдіївці останніми днями тривають найзапекліші бої за всю війну.

При цьому ЗСУ вперше знищили "нову" танкетку окупантів.

За даними ISW, Російські окупанти продовжили наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна і навіть змогли просунутись.

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