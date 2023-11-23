Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні дії на Бахмутському напрямку.

Протягом доби відбулось 52 бойових зіткнення. Як повідомив Генштаб у вечірньому зведенні, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Куп’янському напрямку противник, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Синьківки Харківської області, де силами оборони відбито 2 атаки. Завдав авіаційних ударів поблизу Петропавлівки, Куп’янська, Курилівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де Силами оборони відбито 10 атак. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Часового Яру, Богданівки, Кліщіївки, Торецька Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Часів Яр, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області.

Відео дня

На Авдіївському напрямку окупанти, за підтримки авіації, вели безуспішні штурмові дії східніше Новокалинового, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Тут наші воїни відбили 18 атак. Противник завдав 6 авіаційних ударів в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Бердичі, Степове, Авдіївка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 11 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 10 населених пунктів Донецької області, серед них Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Наші воїни надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Війна в Україні - останні новини

Останніми днями на Авдіївському напрямку окупанти почали активніше вести наступальні дії. Про це заявив очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, росіяни б'ють по місту з великої кількості різних засобів артилерії та продовжують скидати на Авдіївку авіабомби.

На Таврійському напрямку зростають втрати російських окупантів у живій силі та техніці. Про це повідомляє бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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