Україна зосередилася на інших типах зброї, яким снаряди не потрібні.

Збройні сили України на полі бою намагаються компенсовувати дефіцит снарядів нарощенням застосування різних дронів вітчизняного виробництва.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це заступник Головнокомандувача Збройних сил України Вадим Сухаревський сказав журналістам. Він уточнив, що за 2024-й рік ЗСУ отримали практично в три рази більше дронів, аніж за увесь минулий рік.

"Цей процес триває і буде лише нарощуватись", - сказав Сухаревський.

Він уточнив, що це на 99% вітчизняне виробництво.

"Основний виклик для нас - це технологічний виклик. І ми маємо йти в ногу з розвитком тактики, з розвитком зміни технологій на полі. І насправді оцей момент є тим процесом, який займає величезний шматок роботи як організаційної, так і технічної", - додав він.

У нього уточнили, чи можна говорити, що на деяких напрямках Силами оборони перехопили ініціативу у ворога.

"Ні для кого не секрет те, що обмеженість наших ресурсів в плані артилерії якраз і компенсується тим, що безпілотні авіаційні комплекси, такі як типу FPV, типу скидів, і особливості нічної роботи в плані важких ударних комплексів, як мультикоптерного типу, так і типу літакового - це якраз та наша перевага, якою ми користуємося і яку ми нарощуємо", - наголосив Сухаревський у відповідь.

Україна вклалася у понад мільйон дронів у 2024 році

Раніше віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що держава цього року закупить у виробників понад мільйон дронів.

Під це уже закладений бюджет, і вже відбуваються контракти. Федоров переконаний, що потенціал українського виробництва можна ще більше розвинути.

Вас також можуть зацікавити новини: