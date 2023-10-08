В Інституті зазначили, що у прикордонному районі Донецької та Запорізької областей окупанти провели атаки, але не досягли успіхів.

Українські війська продовжили наступальні дії на Бахмутському напрямку і просунулися на схід від Андріївки. Також ЗСУ просунулися на заході Запорізької області.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). При цьому аналітики зазначили, що російські війська продовжили контратаки біля Бахмута, але не домоглися будь-яких підтверджених територіальних завоювань.

У звіті наводяться дані російського воєнкора про те, що окупанти, які діють на окремих ділянках лінії фронту в районі Кліщіївки, стикаються з труднощами через проблеми із засобами зв'язку, підкріпленням, а також відсутність своєчасних звітів про реальну ситуацію на полі бою. Крім того, окупант скаржаться, що їм доводиться увесь час писати паперові звіти про кількість використаних боєприпасів.

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Крім того, в Інституті повідомили, що росіяни продовжили наступальні операції на лінії Авдіївка-Донецьк і просунулися в районі Мар'їнки після тривалого періоду позиційних боїв.

В ISW з посиланням на російського воєнкора повідомили, що окупанти безуспішно атакували південні підступи до Авдіївки і провели розвідку боєм в районі Дружби, щоб відкрити нову ділянку бойових дій. Крім того, росіяни відновили наступальні операції в районі Красногорівки.

Також аналітики повідомили, що російські війська провели контратаки на заході Донецької області і в прикордонному районі Донецької та Запорізької областей, але не домоглися будь-яких підтверджених успіхів. У свою чергу ЗСУ продовжили наступальні операції на заході Запорізької області і просунулися. Вони досягли часткового успіху в околицях Роботиного.

Також у звіті йдеться про те, що українські сили можуть перекидати підрозділи морської піхоти на фронт у Херсонській області для підготовки до встановлення позицій у дельті річки Дніпро.

Щодо ситуації в окупованому Криму, то аналітики відзначили, що супутникові знімки підтверджують, що Чорноморський флот РФ зберігає значну присутність в Севастополі. На знімках від 6 жовтня видно, що в доці в Севастополі знаходяться два фрегати класу "Кривак", патрульний корабель, два корвети, три десантні кораблі класу "Ропуча", один підводний човен класу "Кіло", два розвідувальні кораблі і два ремонтних судна.

Війна в Україні: Новини

За минулу добу російські окупаційні війська здійснили майже півсотні безуспішних атак на українські позиції відразу на декількох напрямках і знову зазнали невдачі в спробах повернутися на свої позиції в районі Андріївки, що під Бахмутом.

А 7 жовтня командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що на Таврійському напрямку ЗСУ мають успіхи на північ від Копанів та Новопрокопівки.

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