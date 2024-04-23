На лівобережжі Херсонщини замайорів український прапор, і це проблема для окупантів.

Українські бійці встановили прапор на водонапірній вежі у селищі Козачі лагері (поруч із Кринками) на лівому березі Херсонщини. Відповідне відео опублікував у своєму телеграм-каналі лейтенант Збройних Сил України із позивним "Алекс".

За його словами, прапор встановили бійці 35-ої бригади морської піхоти. Причому зробили це власноруч, а не за допомогою дрона, як це часто буває сьогодні.

"Алекс" зазначає, що російські окупанти вже отримали наказ зняти український прапор за всяку ціну. Схоже, українські оборонці вже готуються зустрічати тих, хто полізе за прапором. "Ласкаво просимо, пі***ри, вас вже чекають", – написав "Алекс".

Бої на лівому березі Дніпра на Херсонщині

Як писав УНІАН, плацдарм Сил оборони у Кринках на лівобережжі Херсонщини наразі не розширюється, але й російські окупанти нічого не можуть зробити у спробах витіснити звідти українські сили. За словами воєнного оглядача Олександра Мусієнка, ситуація на плацдармі стабільно важка.

Також ми розповідали, що під час штурмів українського плацдарму у Кринках ворог вже давно не застосовує броньовану техніку, користується лише піхотними штурмовими групами. Ті, хто повертаються живими з таких штурмів, мають дуже низький морально-психологічний стан.

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