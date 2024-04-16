За словами Гуменюк, російські окупанти регулярно підвозять нові резерви до українського плацдарму.

Сили оборони продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Херсонської області в районі населеного пункту Кринки.

"Робота зі зміцнення, укріплення і перспективах розширення плацдарму триває. Не зважаючи на те, що ворог не припиняє штурмів. Протягом минулої доби спромігся на 5 атак. І це більш-менш сталий коефіцієнт – 4-5 штурмів на добу – це те, що вони проводять досить регулярно. Але успіху не мають", – розповіла в ефірі телемарафону керівниця об’єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк

Вона також додала, що під час штурмів ворог вже давно не застосовує броньовану техніку, користується лише піхотними штурмовими групами.

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"Вони продовжують вишукувати варіанти проведення ротації для того, щоб підтягувати на цей напрямок нові підрозділи, не обізнані в ситуації. Адже повторно застосовувати в штурмах тих, хто звідти дивом повернувся – вони не можуть. У них дуже низький морально-психологічний стан, у того контингенту, який вже зустрівся з нашими та зрозумів, чия земля на лівобережжі", – сказала Гуменюк.

Війна Росії в Україні: важливі новини станом на зараз

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби російські окупанти понад 100 разів намагалися прорвати позиції Сил оборони України на різних напрямках. Найбільша кількість штурмів фіксується на Бахмутському та Новопавлівському напрямках.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, російський наступ може стати серйозною проблемою для ЗСУ, якщо Київ вчасно не отримає допомогу від США. Наразі окупанти користуються дефіцитом українських матеріальних засобів.

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