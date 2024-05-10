Загарбники кажуть, що мають втрати загиблими та пораненими.

В окупованому місті Ровеньки на Луганщині після вибухів здійнялася масштабна пожежа на місцевій нафтобазі. Про це повідомляють очевидці в соціальних мережах.

Окупаційна адміністрація визнала факт пожежі і заявила, що вона стала результатом обстрілу з боку ЗСУ. Також загарбники скаржаться на загибель та поранення працівників нафтобази.

Варто зауважити, що від міста Ровеньки до найближчої точки вільної території України - близько 110 кілометрів. Це виключає можливість застосування звичайних реактивних снарядів GMLRS, які запускаються з HIMARS. Росіяни скаржаться, що удар було завдано ракетами ATACMS, дальність яких покриває вказану відстань.

Удари по паливній інфраструктурі агресора

Як писав УНІАН, увечері 7 травня в окупованому росіянами Луганську пролунали гучні вибухи. Незабаром у Мережі поширилися відео масштабного загоряння на одному з об'єктів. Згодом гауляйтер "ЛНР" Леонід Пасічник у своєму Telegram-каналі підтвердив "приліт" по нафтобазі у межах міста.

Пізніше російський опозиційний Telegram-канал Astra повідомив, що удар по нафтобазі було завдано американськими ракетами ATACMS. Окрім самої нафтобази під удар також потрапило місце дислокації спецполку "поліції" "ЛНР".

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