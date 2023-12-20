Він зазначив, що після сильного снігопаду обірвані дроти так і валяються на землі, а саме місто ніби вимерло.

Жителі окупованого міста Ровеньки Луганської області вже тиждень живуть без світла, води та опалення.

Як повідомив журналіст Денис Казанський, на вулицях міста порожньо, поламані гілки і обірвані дроти ніхто не прибирає, оскільки немає ремонтних бригад.

"Цікаво, як себе зараз почувають люди, які в 2014 році ходили на мітинги і гукали Росію", - поцікавився Казанський.

Судячи з відео, яке виклав журналіст, місто ніби вимерло.

При цьому він додав, що в окупованому Суходольську також Луганської області виник стихійний бунт через те, що в місті вже тиждень немає електрики і води. "Натовп вимагає від місцевого гауляйтера активно ліквідувати наслідки снігопаду, так як по всьому місту лежать обірвані дроти, які ніхто не прибирає. Але прибирати все це нікому - робочих бригад не вистачає, оскільки всіх мобілізували і відправили на м'ясо ще в 2022 році", - розповів про ситуацію в місті журналіст.

Він уточнив, що подібна ситуація спостерігається і в більшості інших міст окупованого Донбасу. "Виявилося, що в разі надзвичайної ситуації просто нікому працювати. Дефіцит робочих чоловіків. В результаті настав колапс", - підсумував Казанський.

Ситуація на окупованій частині Донбасу

Російські окупанти скорочують евакуацію населення на тимчасово окупованих територіях Луганської області. Кількість місць обмежена, навіть колаборанти не можуть"евакуюватися".

Крім цього росіяни забрали на війну проти України все чоловіче населення на окупованих територіях.

Вас також можуть зацікавити новини: