Імовірно, стався приліт по території 100-го машинобудівного заводу.

У тимчасово окупованому Луганську сталися прильоти. Як повідомив журналіст Денис Казанський, у районі прильотів здіймається густий чорний дим.

"Почалася сильна пожежа. Повідомляють про вторинні детонації. Схоже на влучання у склад боєприпасів", - припустив журналіст.

Пізніше він уточнив, що в Луганську дуже сильна пожежа після прильоту по території 100-го машинобудівного заводу. "Чорним димом заволокло весь горизонт. На заводі розташовуються російські військові та їхні склади", - зазначив він.

Він додав, що в окупованій Макіївці також є приліт. "У Макіївці приліт по базі російських окупантів на одному з промислових підприємств міста", - уточнив він.

Удари по окупованому Луганську

Уранці 19 липня в тимчасово окупованому Луганську прогриміло щонайменше 10 вибухів. Після цього в небо здійнявся стовп диму. Вибухи та пожежа сталися в районі "Авіаційного училища".

Окупаційна влада одразу ж звинуватила в цьому ЗСУ і заявила про роботу протиповітряної оборони. При цьому українська влада не коментувала цей інцидент.

Наразі Луганська область окупована на 95%, на вільній території проживають 45 осіб.

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