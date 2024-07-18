На російський об'єкт було здійснено комбіновану атаку, дізналися журналісти.

Морські та повітряні дрони СБУ уразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав в окупованому Криму.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело. "Минулої ночі окупаційні військово-морські сили РФ проводили навчання із захисту акваторії озера Донузлав в Криму. Завдяки дронам СБУ ці навчання стали провалом, бо росіяни не змогли захистити навіть свою базу, не кажучи вже про акваторію озера", - зазначив співрозмовник.

Джерело повідомило, що унаслідок комбінованої атаки дронів по базі берегової охорони були уражені та виведені з ладу ряд об’єктів. Зокрема, йдеться про штаб з пунктом управління; склад боєприпасів і техніки; електропідстанція; технічні споруди; вогневі позиції ворога.

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При цьому співрозмовник зазначає, що це чергове нагадування ворогу, що український Крим перетворюється для росіян на пастку, в якій їх будуть систематично знищувати. При цьому нагадав слова голови СБУ Василя Малюка, що "смерть - це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам".

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Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 15 липня у Севастополі на мисі Фіолент пролунало кілька потужних вибухів. Дрони атакували російський дивізіон ЗРК С-400/С-300 зі складу 12-го зенітного ракетного полку військової частини.

Місцеві жителі чули 8 вибухів, а історії Міноборони РФ, про те, що "всі українські безпілотники збили" - брехня. Там також припустили, що, ймовірно, пошкоджено одну з радіолокаційних станцій, також був вибух на позиції С-400. Зазначається, що військова частина розташована серед дачних кооперативів, тож на дачні будинки падали уламки БПЛА.

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