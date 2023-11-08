Загарбник відкрив вогонь зі свого автомата по двох особах - чоловіку та жінці.

Російські військові продовжують скоювати воєнні злочини проти цивільних українців. Цього разу окупанти розстріляв мирних жителів на окупованій території Херсонської області.

Як повідомляє російський Телеграм-канал "Астра", у селі Нечаєве Херсонської області один із російських загарбників розстріляв двох цивільних. Загиблих звали Тетяна Філенко та Сергій Авдєєв.

За даними каналу, вбивства скоїв окупант 28-річний Олексій Косенков із Ленінградської області. У злочинах він зізнався сам. За словами загарбника, він розстріляв мирних жителів з автомата. Мотиви загарбника невідомі.

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Що передувало

Російські окупанти регуляно вчиняють воєнні злочини проти мирного населення окупованих територій. 29 жовтня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що в окупованому місті російський солдат розстріляв людей, які відмовилися віддати свій будинок "кадирівцям".

Український омбудсмен Дмитро Лубинець повідомив, що вбиті всі члени сім'ї Капканець, того дня вони святкували день народження. 30 жовтня російські загарбники заявили про затримання підозрюваних у вбивстві сім'ї з дев'яти осіб в окупованій Волновасі Донецької області.

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