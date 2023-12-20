Аналітики зазначили, що просування окупантів на цій ділянці, найімовірніше, не є результатом контратаки.

Ні ЗСУ ні російські окупанти не просунулися на ділянці прикордонного району Донецької та Запорізької областей.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). При цьому аналітики Інституту з посиланням на кадри з геолокацією відзначили, що лінія фронту російських окупантів знаходиться далі на схід від Новопрокопівки (безпосередньо на південь від Роботиного), ніж припускалося раніше.

"Хоча це просування, швидше за все, не є результатом російської контратаки і навряд чи мало місце в минулому. ЗСУ, можливо, відійшли на більш захищені позиції ближче до Роботиного", - пояснили ситуацію експерти.

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Зокрема, окупанти просунулися на 700 м між Роботиним і Вербовим та продовжили контратаки в цьому районі.

Крім того, як повідомили в Інституті, окупанти і ЗСУ ведуть позиційні бої на лівому березі Дніпра в Херсонській області. "Українські сили зберегли свої позиції в Кринках на лівому березі, незважаючи на російські контратаки в цьому районі", - йдеться в огляді.

Аналітики зазначили, що і ЗСУ і окупанти ефективно використовують безпілотники на Херсонському напрямку. Крім цього, російські окупанти продовжують стикатися з нестачею техніки, необхідної для евакуації поранених на лівому березі.

Ситуація на Херсонщині

Нещодавно начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони України" Південь " Наталія Гуменюк повідомила, що українські захисники продовжують утримувати позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

У окупантів на лівобережжі Дніпра є кілька десятків тисяч військових. Однак, за даними розвідки Британії, вони не змогли вибити український плацдарм на лівому березі Херсонщини та зазнали важких втрат.

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