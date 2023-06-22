У Міноборони РФ також "похвалилися" перехопленням снарядів HIMARS.

У Міністерстві оборони Російської Федерації видали нову порцію маячні. Цього разу відомство відзвітувало про перехоплення ракет Storm Shadow.

У черговому зведенні про "успіхи" армії РФ вказано, що "оперативно-тактичною та армійською авіацією, ракетними військами та артилерією угруповань військ Збройних Сил Російської Федерації протягом доби завдано ураження 105-ти артилерійським підрозділам на вогневих позиціях, живій силі та військовій техніці у 124-х районах".

Крім того, "засобами протиповітряної оборони перехоплено п'ять крилатих ракет великої дальності Storm Shadow і два реактивних снаряди системи залпового вогню HIMARS".

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Також "друга армія" нібито знищила 15 українських безпілотників у районах населених пунктів Дворічне Харківської області, Кремінна, Червона Діброва Луганської області, Роздолівка, Волноваха, Кирилівка, Краснопілля Донецької області, Любимівка, Мирне Запорізької області та Червоний Маяк Херсонської області.

Удар по Чонгарському мосту - що відомо

Вранці 22 червня загарбники поскаржилися на пошкодження Чонгарського мосту між Херсонською областю та Кримом. В результаті "удару" постраждала як мінімум частина автодороги, через що проїзд по мосту закрили.

У свою чергу місцева окупаційна влада стверджувала, що міст можуть відновити протягом декількох тижнів.

Варто відзначити, що прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився що-небудь коментувати з приводу Чонгарського мосту, по якому, як стверджують окупанти, ЗСУ завдали удару ракетами Storm Shadow.

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