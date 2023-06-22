У ГУР зазначили, що подібні атаки триватимуть і надалі.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков відмовився що-небудь коментувати з приводу сьогоднішніх ударів по Чонгарському мосту, по якому, як стверджують окупанти, ЗСУ завдали удару ракетами Storm Shadow.

На питання, чи може Кремль як-небудь прокоментувати сьогоднішні події на адмінкордоні Криму, той послав журналістів, які цим поцікавилися, до міністерства оборони Сергія Шойгу.

"Це питання міністерства оборони", - сказав він. Більше нічого уточнювати він не став.

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Удар по Чонгарському мосту - головне

Вранці 22 червня російські окупанти заявили про пошкодження Чонгарського мосту на стику Херсонської області та Криму. Через цей міст здійснюється основна логістика противника на півдні України.

Внаслідок удару, за попередніми даними, постраждала щонайменше частина автодороги. Проїзд був закритий. Однак місцева окупаційна влада стверджує, що відновлення мосту може зайняти кілька тижнів.

Варто відзначити, що в рамках підготовки до контрнаступу ЗСУ в Херсонській області восени минулого року російських загарбників змусили покинути правий берег Дніпра шляхом регулярних ударів по Антонівському мосту.

На думку заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського, відпрацювання по таких об'єктах свідчить про те, що характер бойових дій на півдні в недалекій перспективі стане динамічнішим.

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