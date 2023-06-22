Підтвердити справжність відео з незалежних джерел не є можливим.

Російські пропагандисти опублікували момент імовірного вибуху на Чонгарському мосту вранці 22 червня, по якому, як стверджують окупанти, Україна нібито завдала ракетних ударів.

На відео російського Telegram "Mash" видно тільки вибух, загальний план вуличної камери, що знімала околиці, розмитий.

Підтвердити справжність відео з незалежних джерел не є можливим.

Тим часом місцева окупаційна влада стверджує, що відновлення Чонгарського мосту може зайняти кілька тижнів.

Як заявив підконтрольний РФ "міністр транспорту" Криму Микола Лукашенко, зараз "вирішується питання" про відкриття руху по одній смузі на мосту.

Вибухи на Чонгарському мосту - головне

Вранці 22 червня російські окупанти заявили про пошкодження Чонгарського мосту на стику Херсонської області та Криму.

Міст нібито було атаковано точними далекобійними ракетами Storm Shadow, якими регулярно користується українська авіація.

Через цей міст здійснюється основна логістика противника на півдні України. Експерти погоджуються, що подібні удари створюють загрозу для південного угруповання російських окупантів.

Внаслідок удару, за попередніми даними, постраждала щонайменше частина автодороги, що підтверджують відзняті пропагандистами кадри з місця події.

У ГУР зазначили, що подібні атаки триватимуть і надалі.

Варто відзначити, що в рамках підготовки до контрнаступу ЗСУ в Херсонській області восени минулого року російських загарбників змусили покинути правий берег Дніпра шляхом регулярних ударів по Антонівському мосту.

Останні дні перед заходом ЗСУ в Херсон росіяни були змушені перекидати в бік Криму особовий склад і техніку через понтонні переправи у зв'язку з критичним пошкодженням Антонівського мосту, які українські військові, своєю чергою, контролювали вогнем артилерії.

Вас також можуть зацікавити новини: