За словами секретаря РНБО, питання відправки іноземних військових в Україну є дуже чутливим і не завжди може бути публічним.

Західні країни цілком можуть розпочати допомагати Україні не лише зброєю, а й військами. Про це в ефірі "УП.Підсумки" сказав секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

При цьому він стверджує, що питання відправки іноземних військових в Україну є дуже чутливим і не завжди може бути публічним. Водночас Данілов нагадав, що нині Київ чекає від західних партнерів у першу чергу вчасних поставок зброї.

"Ми абсолютно не виключаємо появу на нашій території тих чи інших військових підрозділів тих чи інших країн, якщо вони будуть приймати відповідне рішення", - зазначив Данілов.

Відправлення західних військових в Україну - останні новини

Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ЄС обговорює відправку західних військ в Україну. Він зазначив, що Європа зробить усе необхідне, щоб РФ не змогла виграти війну проти України.

За словами Макрона, наразі немає консенсусу щодо відправки офіційних і схвалених військ на місця, "але з точки зору динаміки нічого виключати не можна".

Сьогодні глава МЗС Польщі Радослав Сікорський розповів про ймовірну присутність західних військових в Україні. За його словами, питання про присутність західних військ в Україні є корисним для впливу на РФ.

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