Україна повинна отримати БМП Bradley, Marder, БТР Bastion, бронемашини AMX-10 RC, комплекси Patriot та інше.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що у 2023 році починається український наступальний етап війни у визволенні окупованих російськими військами земель.

Секретар РНБО зі словами "повірити в Україну" розповів, як світ змінював ставлення до української війни за незалежність – від партизанського руху до перемоги. Зокрема, у січні 2022 року йшлося про ведення партизанської війни. У зв'язку з цим в Україну прибули ручні протитанкові ракетні комплекси NLAW, переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin та ракетні системи Stinger.

Данілов у соціальній мережі Facebook зазначив, що в червні західні партнери почали говорити про обороно-контрнаступальну війну. Зокрема, Україна стала отримувати артилерійсько-ракетні системи підвищеної мобільності HIMARS, гаубиці M777, ракети Harpoon, снаряди GMLRS (ними можна стріляти на відстань до 80 км), снаряди Excalibur, гаубиці Panzerhaubitze 2000, системи протиповітряної оборони IRIS-t, гаубиці CAESAR, самохідні гаубиці AHS Krab.

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Водночас, як зазначає Данілов, 2023 рік характеризуватиметься наступальною війною. Україна повинна отримати бойові машини піхоти Bradley, Marder, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10 RC, батареї комплексів ППО Patriot.

"І багато іншого - менш публічне та зовсім не публічне", - заявив Данілов.

Також секретар РНБО сказав, що наступний - четвертий - етап війни стосуватиметься "справедливості і відплати". Він додав, що в майбутньому буде здійснюватися розвиток ракетної та дронової програм України.

Завершення війни в Україні - що відомо

У листопаді в Індонезії відбувся саміт G20. На саміті Зеленський представив міжнародній спільноті українську формулу досягнення миру і закликав лідерів іноземних держав допомогти Україні реалізувати її. За словами президента України, кожен з 10 пунктів формули чітко опрацьований:

радіаційна та ядерна безпека;

продовольча безпека;

енергетична безпека;

звільнення всіх полонених і депортованих;

виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;

виведення російських військ і припинення бойових дій;

повернення справедливості;

протидія екоциду; недопущення ескалації;

фіксація закінчення війни.

12 грудня Зеленський під час виступу на саміті G7 назвав три кроки, необхідних для прискорення світу. Це, за словами президента, надання Україні сучасного озброєння для захисту, збереження фінансової, енергетичної та соціальної стабільності, а також нові дипломатичні заходи для звільнення всіх українських полонених і територій.

Цієї зими Україна готує проведення спеціального саміту заради миру.

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