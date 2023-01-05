Президент наголосив, що з усіма лідерами він обговорює збільшення оборонної підтримки для України та "захисту усім українцям - захист на землі, в небі і на морі".

Президент України Володимир Зеленський озвучив деталі сьогоднішніх телефонних розмов із лідерами чотирьох держав.

У своєму вечірньому відеозверненні він нагадав, що сьогодні провів телефонні розмови із президентами Туреччини та Латвії, а також прем'єрами Іспанії та Хорватії.

За словами Зеленського, з усіма лідерами він обговорює дві речі - збільшення оборонної підтримки для України, "тобто більше зброї для армії", та збільшення "захисту усім українцям - захист на землі, в небі і на морі".

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"Моя сьогоднішня розмова з премʼєр-міністром Хорватії Пленковичем була не тільки змістовною, як і завжди, але й доволі надихаючою. Я почув повну підтримку нашої держави, а також почув готовність Хорватії бути лідером в реалізації саме тих кроків, які гарантують повернення елементів безпеки Україні і загалом Європи. Хорватія готова бути лідером в тих зусиллях, які необхідні для очищення нашої землі від російських мін і снарядів, що не розірвалися. Це одне з життєвоважливих завдань для нашої держави і усіх європейців", - розповів він.

За словами глави держави, жодна частина Європи не має бути і не буде забруднена мінами, як би Росія не намагалась наповнити "українську землю своїми знаряддями смерті".

"Розмова з президентом Латвії сьогодні також була присвячена тому шляху, який має пройти увесь наш континент, щоб після поразки російської агресії була гарантована по-справжньому надійна безпека. Ми обговорили пункти Української формули миру - і безпекові, і те, що стосується відновлення нашої територіальної цілісності та повної сили Статуту ООН, і справедливої відповідальності Росії та усіх її вбивць за терор проти українців", - сказав він.

Також Зеленський відзначив розмову з президентом Туреччини, яка стосувалась багатьох елементів безпеки в Чорноморському регіоні.

"Звичайно, ми говорили про необхідні кроки для гарантування продовольчої безпеки та про те, що треба зробити для ядерної безпеки і недопущення будь-яких радіаційних інцидентів, загрозу яких Росія зробила, на жаль, цілком реальною. Говорили також і про динаміку ситуації в нашому регіоні - про те, що господарі Росії зараз у доволі відчайдушному становищі через поразки окупантів на фронті і готові до різноманітних маніпуляцій", - зауважив президент.

Він подякував турецькому лідеру за підтримку необхідності чесного відновлення безпеки в країні та усій Європі на основі відновлення територіальної цілісності України.

"Дуже змістовною і вчасною була моя сьогоднішня розмова з премʼєр-міністром Іспанії Санчесом. Напередодні нової зустрічі в форматі "Рамштайну" дуже важливо, щоб кожен з наших партнерів знав на сто відсотків реальну ситуацію на передовій і те, до чого готові наші Сили оборони. Я дякую пану премʼєр-міністру Санчесу та усім іспанцям за незмінну підтримку нашого прагнення захистити свободу", - сказав Зеленський.

Розмови Зеленського з лідерами інших держав

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 січня, президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з лідерами низки держав.

Зокрема, у телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом глави держав обговорили підтримку в гуманітарній та енергетичній сферах, а також роботу "зернового коридору". Ердоган заявив про готовність до посередництва для досягнення довгострокового миру між РФ і Україною, а також підкреслив готовність Анкари до дипломатичного внеску в прискорення процесів навколо Запорізької АЕС.

Під час спілкування з прем'єр-міністром Хорватії Андрей Пленкович домовилися про рішення для посилення оборони України. Співрозмовники також визначилися щодо ролі Хорватії у "формулі миру". А з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом Зеленський обговорив ситуацію на фронті та оборонні потреби України.

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