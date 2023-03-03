Усю зиму українців лякали великим наступом ворога, але поки росіяни не змогли взяти навіть Бахмут.

Так званий "великий наступ" Росії, яким українців лякали всю зиму, почався ще в середині січня і фактично зосередився на спробах штурмувати Бахмут. Про це розповів радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, генерал Віктор Назаров в інтерв'ю німецькому виданню Spiegel.

Він зазначив, що сьогодні Росія має досить обмежені можливості, тому російські війська атакують лише на відносно вузькій ділянці фронту – в районі Бахмута.

Назаров підкреслив, що в рамках цього "великого наступу" окупантам не вдалося домогтися навіть тактичних успіхів, які явно планувалися під виступ Володимира Путіна перед Федеральними Зборами 22 лютого.

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На думку генерала, така ситуація відкриває перспективи для українського контрнаступу. Назаров вважає, що вже після визволення окупованих районів Херсонської та Запорізької областей відкриється можливість для мирних переговорів.

"Росія втратить сухопутний коридор. Сам Крим теж опиниться під загрозою. Важлива і північ Луганської області. Контрнаступ там ускладнить контроль над окупованими територіями Донбасу. Війна переміститься до кордонів РФ. Росіяни намагаються не допустити цього всіма силами", - зазначив генерал.

Великий наступ Росії - що відомо

Починаючи з грудня, коли Росія змогла заткнути дірки в своїй обороні свіжомобілізованим "гарматним м'ясом", пішли розмови про майбутній новий великий наступ окупантів. Так, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний допустив, що Росія може спробувати повторити навіть наступ на Київ.

У наступні тижні про прийдешній великий наступ РФ вже говорили як про неминучий факт. Однак у військовій розвідці України вважали, що почати по-справжньому велику кампанію росіяни хочуть наприкінці весни-початку літа.

На початку лютого стало зрозуміло, що той самий "великий наступ" Росії вже фактично почався, але вперся в українську оборону. Голова РНБО Олексій Данілов пояснив, що російський наступ виглядає не так, як всі очікували, але він все ж почався.

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