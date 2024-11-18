Він запевняє, що це може призвести до Третьої світової.

Син новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп-молодший розритикував ймовірне рішення адміністрації Джо Байдена дозволити Україні бити далекобійною зброєю по Росії.

Бізнесмен назвав авторів цього рішення "ідіотами". "Військово-промисловий комплекс, здається, хоче бути впевненим, що вони розпочнуть Третю світову війну до того, як у мого батька з'явиться шанс встановити мир і врятувати життя", - написав він у X.

Відома своїми антиукраїнськими поглядами республіканка-конгресмен Марджорі Тейлор Грін також звинуватила Байдена у спробі розпочати Третю світову війну.

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"Американський народ дав мандат 5 листопада проти останніх рішень Америки і не хоче фінансувати або вести чужі війни. Ми хочемо вирішити наші власні проблеми. Досить цього, це повинно припинитися", - написала вона.

Удари по Росії

Вчора низка західних видань повідомили, що Київ нарешті отримав дозвіл на атаки вглиб території РФ за допомогою ATACMS, Storm Shadow та SCALP.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ці повідомлення, заявивши, що такі речі не анонсують. У Москві вже погрожують НАТО світовою війною та відповіддю.

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