Така зустріч, за її словами, викликала сльози навіть у загартованих війною військових та надихала йти вперед.

Одним з найяскравіших вражень в ході операції зі звільнення частини Харківської області стала зустріч українських військових місцевими мешканцями з національними прапорами.

Про це під час конференції в Military Media Center розповіла капітан Тетяна Заріцька, керівник служби зв'язків з громадськістю 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ, підрозділи якої звільняли окуповані території восени 2022 року.

Вона зазначила, що це були люди, які пережили шість місяців російської окупації та піддавалися тортурам, знайшли бажання і можливість заховати та зберегти національні прапори.

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"Коли заходили наші хлопці, люди ставали на коліна, підіймали українські стяги, знаходили навіть квіти. Вони кричали: "Герої!" і "Дякую!"", - розповіла Заріцька.

Така зустріч, за її словами, викликала сльози навіть у загартованих війною військових та надихала йти вперед.

Звільнення Харківщини

Сили оборони України на початку вересня 2022 року провели успішний контрнаступ на Харківщині. 14 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Харківська область майже повністю звільнена від російських військових. Пізніше стало відомо, що Харківську область повністю звільнено від окупантів. Понад п’ять місяців близько 150 тис. українців жили в окупації.

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