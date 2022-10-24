Серед виявлених документів було секретне бойове розпорядження військових РФ на вторгнення в Україну.

Українські правоохоронці зібрали у деокупованому Ізюмі на Харківщині 13 мішків секретних документів збройних сил Російської Федерації, які окупанти кинули під час втечі.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України у Харківській області.

"Серед виявлених речових доказів – секретне бойове розпорядження військових РФ на вторгнення на територію України, топографічна карта Харківської області з маршрутом руху, списки особового складу військовослужбовців танкових бригад, документи структурних підрозділів ВДА Ізюмського району, навчальних закладів, медичних установ та підприємців", – зазначили в Нацполіції.

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Військову документацію російських окупантів знайшили в підвальному приміщенні одного з місцевих навчальних закладів. Там квартирувалися російські загарбники.

Деокупація Ізюма: що відомо

Ізюм звільнили від російських окупантів 10 вересня 2022 року під час масштабного контрнаступу українських військових у Харківській області.

Під час окупації росіяни вбивали та катували мирних мешканців Ізюму. Після деокупації міста там почали виявляти місця масових поховань українців.

Крім того, за час війни місто зазнало потужних обстрілів. 14 жовтня заступник міського голови Ізюма Володими Мацокін заявив, що через велику кількість руйнувань цього сезону в Ізюмі неможливо відновити централізоване теплопостачання у всі домівки.

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