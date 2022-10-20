Наголошується, що ЗСУ уже звільнили 544 населених пункти Харківщини. Бойові дії на території регіону тривають.

На сьогодні у Харківській області звільнено 544 населених пунктів. Під тимчасовою окупацією Росії залишається 32 населених пункти.

Про це розказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов під час брифінгу 20 жовтня 2022 року.

"Це складає трохи менше ніж 2%. Попереду у нас дуже велика кількість роботи щодо відновлення функціонування державної влади на цих територіях", – наголосив Синєгубов. Відео дня

За його словами, бойові дії на території Харківщини тривають.

"Наші військові не зупиняються та продовжують витісняти ворога з нашої території. За останні 6 днів ЗСУ звільнили від російської окупації 19 населених пунктів", - сказав він.

Він сказав, що обласна адміністрація спільно з військовими та владою на місцях провела величезну роботу зі створення ешелонованої оборони області. Облаштовані та укріплені три лінії оборони, зміцнення яких триває і до сьогодні.

Після деокупації території спочатку розміновують, потім туди заходить поліція та органи прокуратури, що фіксують злочини у звільнених населених пунктах.

Синєгубов зазначив, що відновлення територій потребує коштів, і про це вже доповідали президенту. За його словами, рішення про виділення додаткових грошей уже ухвалили.

Деокупація Харківщини: що відомо

Сили оборони України на початку вересня провели успішний контрнаступ на Харківщині.

14 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Харківська область майже повністю звільнена від російських військових.

За даними британської розвідки, українська армія розгромила на Харківщині 1 гвардійську танкову армію РФ. Повідомляється, що цих солдат готували для захисту Москви і війни з НАТО.

Понад п’ять місяців близько 150 тис. українців жили перебували в окупації.

16 вересня голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що на деокупованих територіях Харківщини виявлено 10 катівень.

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