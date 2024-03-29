Війська Кремля користуються скороченням поставок артилерії та боєприпасів Україні.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну українські військові живуть за принципом "хочеш жити – копай". Чим глибші їхні траншеї, тим краще вони захищені від осколків снарядів і куль снайперів.

"Це все ще так. Але зараз, якщо ми не хочемо втратити більше нашої землі, ми також повинні копати, копати і копати", – розповів виданню Financial Times солдат на імʼя Євген, який перебуває на східному фронті.

Російські підрозділи не захоплюють масштабних територій, як це було в лютому 2022 року. Але вони досягають невеликих і постійних успіхів на півдні та сході України і, здається, мають намір захопити Луганську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську та Харківську області протягом наступних 34 місяців. Таку оцінку наводить Центр оборонних стратегій.

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Війська Кремля користуються скороченням поставок артилерії та боєприпасів Україні. Водночас Вашингтон зволікає з критично важливою військовою підтримкою Києва, а ЄС намагається заповнити прогалину, що виникла через цю ситуацію. Але відсутність в України надійних, багатошарових оборонних ліній є ще однією причиною, чому російська армія змогла просуватися вперед і захоплювати менші ділянки території вздовж 1000-кілометрової лінії фронту.

Особливо багатьох турбувала ідсутність укріпленої оборони навколо Авдіївки, ооскільки це місто було ціллю російських військ ще в 2014 році і з тих пір за нього велися бої.

Директор київського Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак вважає, що військове керівництво України демонструє "певну ейфорію" і вірить, що підтримка Заходу "ніколи не припиниться", що дозволить їм просуватися вперед. На його думку, саме тому будівництво фортифікаційних споруд позаду лінії фронту "не вважалося необхідністю". Наказ побудувати нові, міцніші оборонні споруди мав надійти наприкінці 2022 року на початку "скаженого тиску на Бахмут", додав він.

Починаючи з листопада, Київ поспішає будувати нові укріплення, щоб спробувати зупинити свого більшого та краще оснащеного ворога від захоплення більшої території. При цьому саме будівництво почалося лише в лютому, приблизно в той час, коли генерал-полковник Олександр Сирський був призначений новим Головнокомандувачем Збройних сил і оголосив, що Україна перейшла від наступальних дій до "активної оборони", пише видання.

Українці все ще сподіваються, що зможуть зупинити прогрес ворога. Андрій Черняк з Головного управління розвідки заявив, що, незважаючи на нещодавні бойові успіхи Росії, наразі вона здатна досягати лише тактичних успіхів на кілька кілометрів на день. За його словами, є проблеми, які турбують обидві сторони, – це "втомлені війська, брак зброї та боєприпасів".

Тим не менш, експерти кажуть, що проблеми Росії менш серйозні, ніж ті, з якими зіткнулася, України. Наголошується, що Москва зберігає перевагу як у живій силі, так і в озброєнні.

Війна в Україні: важливі новини

Ситуація на фронті залишається складною. Протягом доби на передовій відбулося 48 бойових зіткнень. Найбільше атак зафіксовано на Бахмутському напрямку – 11, а також Новопавлівському, де ворог 13 разів намагався прорвати оборону наших військ, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Водночас помічник начальника прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов розповів, що окупанти продовжують зберігати біля 100 тисяч військових на Лимано-Купʼянському напрямку. Ворог не відмовився від намірів захопити Купʼянськ та Купʼянськ-Вузловий у Харківській області.

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