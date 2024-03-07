Експерти кажуть, що такі укріплення можна збудувати лише на третій лінії оборони, адже на "передку" інженерну техніку миттєво спалять.

Міністерство оборони оприлюднило фото з нової лінії оборонних укріплень, яку зараз активно будують у ближньому тилу ЗСУ. Оприлюднені знімки відносяться до Запорізького напрямку.

Як зазначається у повідомленні, лінія укріплень включатиме так звані "зуби дракона" (бетонні протитанкові пірамідки), бетонні укриття, траншеї та вогневі позиції.

На оприлюднених світлинах зокрема видно готові бетонні ДОТи – довготривалі оборонні точки. "Такі ДОТи збираються у котловані й потім додатково засипаються землею. Їхній внутрішній простір додатково укріплено протиуламковим підбоєм, а амбразури зачиняються", – коментує світлини військово-аналітичний портал Defence Express.

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Такі ДОТи не стоять поодинці в полі, а поєднані між собою системою траншей, які риють зигзагом. Як пояснюють військові експерти, завдяки такій конфігурації ворожий снаряд, якщо влучить просто в окоп, не вб’є одразу усіх в окопі – розліт уламків буде обмежено однією секцією між двома поворотами. Окрім укріплення стінок такі траншеї також мають отримати навіс для захисту від "скидів" гранат з ворожих дронів.

Попереду таких траншей і ДОТів обов’язково облаштовуються протитанкові загорожі, зокрема ті самі "зуби дракона", і мінні поля.

"Але маємо зазначити, що побудова таких ліній оборони є доволі ресурсоємним завданням, воно вимагає не лише відповідних грошей та техніки, а й головного компоненту - часу. Також створення таких фортифікацій можливо лише у глибині прифронтової зони, а на другій лінії, яка знаходиться вже ближче до ворога, для створення укріплень здебільшого використовується деревина та готові конструкції - "капсули", – пояснюють експерти.

Проблема оборонних укріплень України

Як писав УНІАН, після втрати Авдіївки українські оборонці мали відійти на заздалегідь підготовлену лінію оборонних укріплень. Однак з’ясувалося, що укріплення там фрагментарні та досить примітивні – повноцінної лінії укріплень не було.

Оскільки лінії оборони не були побудовані завчасно, українським військовим інженером доводиться створювати укріплення ледь не голіруч через близькість до позицій росіян, які не дають змогу використовувати інженерну техніку.

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